Американские СМИ сообщили о намерении России напасть на Прибалтику

Россия может захватить Латвию, Эстонию и Литву в 2018 году, потому что это не составит для Москвы никакого труда, сообщают американские СМИ.

Россия собирается оккупировать страны Прибалтики силами в 845 тыс. человек, пишет американский журнал The National Interest, передает «Ридус».

Журналисты из США рекомендуют прибалтам использовать партизанские методы борьбы с «российской оккупацией», так как военное сопротивление будет бессмысленным. При этом сообщается, что в Латвии, Литве и Эстонии могут найтись и русскоговорящие «контр-партизаны», которые выступят на стороне России.

Статью The National Interest прокомментировали российские политологи.

«Если такая ситуация будет развиваться спонтанно, то никакие тайные операции Москвы будут вообще не нужны. Как только и если только будут подброшены дрожжи, обстановка начнет раскручиваться по образцу Восточной Украины силами местных обиженных. А уж от желающих помочь им добровольцев из России отбою точно не будет», – заявил заведующий Центром постсоветских исследований РАН Леонид Варломский.

Он также отметил, что мнение о том, что правительства Эстонии, Латвии и Литвы подготовили себе мотивированную «пятую колонну», недалеко от истины.

Директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев сказал, что для России самым опасным направлением со стороны НАТО в самом деле являются прибалтийские страны, поэтому Москва сосредоточит свои силы именно там.

«Россия рассматривает возможность создания наступательного потенциала на этом направлении, который обеспечит полное и быстрое уничтожение размещенных там натовских складов и прочей военной инфраструктуры», – подчеркнул политолог.

Он сообщил, что Россия может нанести удар по складам и арсеналам НАТО в целях недопущения развертывания войск противника у своей границы. «После этого от инфраструктуры агрессивного западного альянса камня на камне не останется», – уверен Евсеев.

Страны Североатлантического альянса регулярно проводят учения недалеко от границ России. Напомним, в конце октября в Латвии завершились военные учения НАТО «Серебряная стрела – 2017». В них приняли участие более 3500 военнослужащих из 12 стран.