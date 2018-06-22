В Ростове-на-Дону целый отдел наркополиции заподозрили в незаконном обороте наркотиков

В Ростове-на-Дону отдел полиции остался без сотрудников отделения по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН); личный состав подразделения был выведен за штат после скандала, связанного с зельем, сообщают знакомые с ситуацией источники.

Как передает местное издание 1Rnd.ru, сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Ростовской области обнаружили в кабинете руководителя подразделения 10 килограммов наркотиков, которые были расфасованы по дозам для их последующей реализации. Также в кабинете наркополицейского обнаружили весы, которыми могли пользоваться для расфасовки психотропных веществ.

Об этой истории оперативникам Управления собственной безопасности сообщил агент наркополицейских, который поведал, в каких местах люди стражей порядка делали закладки.

На подозреваемых собираются завести уголовные дела по статьям «Покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности».