В ХМАО нашли разбитым пропавший вертолет Ми-2

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22 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Трампу предстоит большой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 годаФото: Михаил Метцель/ТАСС
В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия? Подробности...
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Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов

«Голубая дивизия» франкистской Испании на оккупированных территориях СССРФото: Schröter/Wikipedia
Советских и российских школьников долгое время учили, что у СССР в эпоху Великой Отечественной войны был только один враг: немецко-фашистские оккупанты. К сожалению, это далеко не так. Фактически нам пришлось воевать почти со всей Европой. Кем были европейские легионеры, поднявшие оружие против нашей страны? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...

Трамп стремится к громкому успеху в диалоге с Россией

Егор Холмогоров, Публицист
Еще недавно Трамп систематически терял очки – и под грузом обвинений в том, что его избрали «русские хакеры», и вследствие разочарования самих трампистов. Однако Трампу удалось в очередной раз выкопать себя из могилы. Подробности...
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С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

Владимир Неелов, эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»
Поскольку, предположительно, для игры «на чужом поле» используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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          В ХМАО нашли разбитым пропавший вертолет Ми-2

          22 июня 2018, 16:26

          Текст: Алексей Ласнов

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          Пропавший в Ханты-Мансийском автономном округе вертолет Ми-2 в результате поисков нашли сильно разрушенным.

          «Ми-2 обнаружен с воздуха в болотистой местности. Он сильно разрушен. Людей рядом нет», – сказали в Главном управлении МЧС по ХМАО, передает ТАСС.

          Вертолет принадлежал одной из нефтяных компаний, обслуживал инфраструктуру, сообщает «Интерфакс». По техническим причинам он мог совершить жесткую посадку, сообщил источник.

          Пилоту Ми-2 удалось выжить, сообщает «Пятый канал».

          «Поисковый вертолет около 18 часов (16.00 мск) обнаружил с воздуха пропавший Ми-2 в девяти километрах севернее населенного пункта Лангепас», – сказал представитель регионального ГУ МЧС, передает РИА «Новости». По его словам, вертолет наполовину утонул в болоте, имеются повреждения.

          Поисковый вертолет пока не может приземлиться из-за сильной заболоченности местности, отметил собеседник. На место направлена наземная группа.

          Напомним, в конце мая в Забайкалье нашли пропавший вертолет  Ми-2, летевшие на нем три человека оказались живы.


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