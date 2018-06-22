В ХМАО нашли разбитым пропавший вертолет Ми-2

Пропавший в Ханты-Мансийском автономном округе вертолет Ми-2 в результате поисков нашли сильно разрушенным.

«Ми-2 обнаружен с воздуха в болотистой местности. Он сильно разрушен. Людей рядом нет», – сказали в Главном управлении МЧС по ХМАО, передает ТАСС.

Вертолет принадлежал одной из нефтяных компаний, обслуживал инфраструктуру, сообщает «Интерфакс». По техническим причинам он мог совершить жесткую посадку, сообщил источник.

Пилоту Ми-2 удалось выжить, сообщает «Пятый канал».

«Поисковый вертолет около 18 часов (16.00 мск) обнаружил с воздуха пропавший Ми-2 в девяти километрах севернее населенного пункта Лангепас», – сказал представитель регионального ГУ МЧС, передает РИА «Новости». По его словам, вертолет наполовину утонул в болоте, имеются повреждения.

Поисковый вертолет пока не может приземлиться из-за сильной заболоченности местности, отметил собеседник. На место направлена наземная группа.

Напомним, в конце мая в Забайкалье нашли пропавший вертолет Ми-2, летевшие на нем три человека оказались живы.