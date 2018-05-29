Найден пропавший в Забайкалье вертолет

Пропавший в Забайкалье вертолет найден, летевшие на нем люди живы, сообщили в экстренных службах региона.

Выяснилось, что вертолет пропал с радаров, так как загорелся. В данный момент «в квадрат поисков отправлены спасательные службы», передает РИА «Новости».

Ранее во вторник сообщалось, что в Забайкалье пропал вертолет Ми-2, на котором летели три человека.