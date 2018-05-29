Вертолет пропал в Забайкалье

Совершавший облет Кыринского района Забайкальского края вертолет Ми-2 не вышел на связь, сообщили в экстренных службах региона.

Машина принадлежит ДОСААФ; она была арендована Сохондинским заповедником. На борту находились три человека, в том числе пилот и лесник, передает РИА «Новости».

Вертолет не вышел на связь в 14.00 по местному времени (8.00 мск).

На поиски вылетели Ми-8 МЧС России, а также Cessna и Ан-26 читинских спасателей. Обстоятельства ЧП выясняются.