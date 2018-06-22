Военных советников коалиции США обстреляли в Сирии

В районе зоны предотвращения конфликтов близ Ат-Танфа в сирийской провинции Хомс обстреляли военных советников возглавляемой США международной коалиции и силы союзной группировки «Джейш Магавир ас-Саура», сообщил представитель коалиции.

Представитель коалиции сообщил РИА «Новости», что обстрел вели «неизвестные враждебные силы, расположившиеся сразу за пределами зоны ранним вечером 21 июня».

В коалиции заявили, что попавшие под обстрел советники и бойцы «Джейш Магавир ас-Саура» «попытались прекратить огневой контакт под постоянным огнем и для самозащиты открыли ответный огонь». Сообщается, что после этого обстрел прекратился.

Уточняется, что среди коалиции и их партнеров никто не пострадал.

«Официальные лица коалиции общаются с российскими коллегами по линии предотвращения конфликтов, чтобы не было никаких просчетов», – добавил представитель коалиции.

Ранее Сирия заявляла, что Соединенные Штаты должны покинуть базу в Ат-Танфе. Сирийские власти заявляли о готовности применить силу для освобождения территории страны. В США это назвали «плохой идеей».

В гарнизоне Ат-Танф расположена одна из американских военных баз, незаконно развернутых в Сирии. Там проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции.