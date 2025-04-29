  • Новость часаПесков заявил о неопределенности позиции Киева по перемирию в честь 80-летия Победы
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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    29 апреля 2025, 11:29 • Новости дня

    Китай поддержал перемирие на Украине на 80-летие Победы

    Власти Китая выразили одобрение предложению России о временной приостановке боевых действий на Украине с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге заявил о поддержке инициативы России о прекращении огня на Украине с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

    Дипломат подчеркнул: «Китай поддерживает все усилия, направленные на установление мира, надеется, что стороны продолжат усилия по разрешению кризиса путем диалога и переговоров», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил перемирие на три дня в честь 80-летия Победы, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение Путина, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

    28 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

    Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы

    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на зеркальные шаги Киева, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

    «Из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Перемирие объявлено по решению президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

    В сообщении подчеркивается, что Россия считает необходимым, чтобы украинская сторона также последовала этому примеру. В случае нарушения объявленного перемирия с украинской стороны Вооруженные силы России готовы дать адекватный и эффективный ответ.

    «Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», – также указывается в сообщении.

    Прошлое перемирие было объявлено на Пасху, 20 апреля.

    По итогам перемирия в России отметили, что несмотря на значительное снижение интенсивности боевых действий, ВСУ все же несколько тысяч раз нарушили «режим тишины».

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    29 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Аргентина раскрыла досье на сбежавших после войны нацистов

    Правительство Аргентины опубликовало архивы разведки о нацистах-эмигрантах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аргентинские власти предоставили открытый доступ к архивам, в которых содержатся сведения о судьбах нацистов, скрывшихся в стране после Второй мировой войны.

    Правительство Аргентины опубликовало рассекреченный архив документов о нацистских преступниках, скрывавшихся в стране после Второй мировой войны, передает ТАСС. Среди материалов значится досье на Йозефа Менгеле, известного экспериментацией над заключенными концлагерей, а также сведения о других военных преступниках, включая Адольфа Эйхмана, Эдварда Рошмана и Вальтера Кучмана.

    Всего опубликовано более 1850 документов, объединенных в семь отдельных досье, подготовленных аргентинской разведкой. В публикациях отмечается, что Эйхман был похищен из Аргентины израильской разведкой, а другие фигуранты досье также занимали высокие посты в нацистских структурах.

    В марте этого года Гильермо Франкос, председатель правительства Аргентины, сообщил, что президент Хавьер Милей принял решение обнародовать документы после соответствующего запроса американского сенатора. Отмечается, что в страны Южной Америки после окончания войны сбежало значительное число нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбуждает уголовные дела по фактам нацистских преступлений времен Великой Отечественной войны для того, чтобы сохранять историческую память и пресекать искажение истории, европейские страны сталкиваются с ростом проявлений неонацизма и не могут эффективно бороться с этой угрозой, а приговоры и оценки Нюрнбергского трибунала остаются юридически значимыми и сегодня, формируя основы международного права и предотвращая попытки реабилитации нацизма.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    26 апреля 2025, 15:46 • Новости дня
    Десантники Казахстана прибыли в Москву для участия в параде Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российскую столицу для участия в параде на Красной площади прибыл парадный расчет Вооруженных сил Казахстана.

    На аэродроме Чкаловский их встретил атташе по вопросам обороны Министерства обороны Казахстана в России генерал-лейтенант Талгат Койбаков, передает ТАСС.

    «Он пожелал десантникам достойно представить страну на мероприятии, имеющем всемирно-историческое значение», – сообщили в Минобороны Казахстана. В состав парадного расчета вошли 80 военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

    В четверг подразделения сил специальных операций Белоруссии прибыли в столицу России для участия в военном параде в честь 80-летия Победы.

    Ранее сербский президент Александр Вучич подтвердил участие подразделения вооруженных сил Сербии в параде Победы 9 мая в Москве.

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    26 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    На русском подворье в Израиле высадили оливковые деревья в рамках акции «Сад памяти»

    В Тель-Авиве прошла акция «Сад памяти»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Тель-Авиве на территории русского подворья в рамках акции «Сад памяти» высадили оливковые деревья в знак памяти о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

    Израиль присоединился к международной патриотической и экологической акции «Сад памяти», посвященной памяти 27 млн человек, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС. На русском подворье Русской духовной миссии в Тель-Авиве в честь жертв войны высадили оливковые деревья, которые считаются символом мира и вечной жизни.

    Акция прошла при поддержке посольства России, Русского дома в Израиле и местных партнеров объединения «Волонтеры Победы». В церемонии приняли участие посол России в Израиле Анатолий Викторов и архимандрит Вассиан (Змеев), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и за рубежом стартовал шестой сезон международной акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию Великой Победы.

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    26 апреля 2025, 17:04 • Новости дня
    «Единая Россия» в седьмой раз провела «Диктант Победы»

    «Диктант Победы» прошел на 35 тыс. площадках в 90 странах

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная историческая акция «Диктант Победы» состоялась в седьмой раз, исторический тест писали более чем на 35 тыс. площадок в России и в более чем 90 странах мира, сообщили в «Единой России».

    Акция «Диктант Победы» в этом году прошла более чем на 35 тыс. площадок, включая школы, музеи, предприятия, поезда, ледоколы и даже Международную космическую станцию. В написании теста приняли участие школьники, студенты, военнослужащие, ветераны, волонтеры и представители самых разных профессий, в том числе находящиеся на Бугазской косе и в районах проведения спецоперации, сообщается на сайте «Единой России».

    Перед началом акции прошли телемосты с Минском, Севастополем и ДНР, а участников поприветствовали космонавты с борта МКС и ветеран Николай Имчук.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул, что за семь лет инициатива партии вышла за рамки образовательного проекта и превратилась в серьезное патриотическое движение, направленное на сохранение памяти о подвиге народа. По его словам, «Диктант Победы» помогает глубже понять современные события и свою историческую роль: «Пока мы помним об этом, мы – непобедимы. Победа была за нами. Победа остается с нами. Победа будет за нами!» – заявил он.

    Федеральный координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин подчеркнул, что акция напоминает всему миру о миссии России и обязательстве противодействовать нацизму.

    Народный артист России Владимир Машков отметил, что «Диктант Победы» – это не только проверка знаний, но и способ почувствовать путь Героев. Он добавил, что любовь к Родине воспитывается.

    Особенностью диктанта этого года стали вопросы, посвященные спецоперации на Украине – четверть заданий касались современных событий, что, по словам организаторов, отражает преемственность поколений в борьбе с нацизмом. Акцию поддержали представители центрального исполкома партии, артисты и космонавты, а на главной площадке впервые прозвучал гимн акции «Знать, чтобы помнить».

    Ранее в Берне прошла первая международная акция «Диктант Победы», в которой приняли участие 70 человек, включая семьи российских дипломатов.

    В посольстве России в Вашингтоне также прошла акция с участием дипломатов, школьников и соотечественников, а в Таиланде мероприятие провели на корвете ВМФ.

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    27 апреля 2025, 09:07 • Новости дня
    ОСК сообщила о строительстве 170 кораблей в годы войны

    ОСК сообщила о строительстве 170 кораблей и 54 подлодок во время войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В годы Великой Отечественной войны советские верфи обеспечили выпуск свыше 170 кораблей и 54 подводных лодок, помимо масштабного ремонта судов, рассказали в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

    Более 170 надводных кораблей и 54 подводные лодки были построены на советских верфях в период Великой Отечественной войны, рассказали в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), передает РИА «Новости».

    В компании уточнили: «За этот период было построено более 170 надводных кораблей и 54 подводные лодки, свыше 3 тыс. судов и кораблей было отремонтировано». В ОСК отметили, что многие гражданские суда, например рыбопромысловые, в ходе войны были переоборудованы для военных нужд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гидрографы Северного флота и Русского географического общества в ходе экспедиции «Помни войну» обнаружили в Карском море транспортное судно «Диксон», которое было торпедировано немецкой подлодкой в 1943 году.

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    26 апреля 2025, 12:45 • Новости дня
    Московский мотофестиваль открыл мотосезон на Воробьевых горах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На смотровой площадке Воробьевых гор в столице торжественно открылся 12-й Московский мотофестиваль, посвященный юбилею Победы.

    Открытие мотосезона вместе с 12-м Московским мотофестивалем прошло на Воробьевых горах, передает РИА «Новости». В этом году мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые в истории фестиваля в мотопробеге приняла участие военная мототехника из музея «Моторы войны».

    В празднике приняли участие известные артисты Лев Лещенко, Денис Майданов и Олег Газманов. Присутствующим было предложено принести георгиевские ленточки в память о героях Великой Отечественной войны.

    Для проведения мотопробега в столице временно перекрыли часть Садового кольца и ряд городских улиц.

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    26 апреля 2025, 16:19 • Новости дня
    В ЕАО стартовали мероприятия к юбилею Победы

    В ЕАО открылся Дальневосточный патриотический форум

    Tекст: Вера Басилая

    В Еврейской автономной области торжественно открыли Дальневосточный патриотический форум, с которого начался цикл мероприятий к 80-летию Великой Победы.

    Открытие цикла юбилейных мероприятий к 80-летию Победы прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Воин». Форум собрал представителей власти Дальнего Востока, молодежные объединения, педагогов, студентов и школьников. Главная цель – укрепление патриотизма и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны среди молодежи.

    На форуме подвели итоги детского конкурса видеороликов, посвященного Великой Победе: участвовали 117 школьников, победили пятеро в разных номинациях. Врио губернатора ЕАО Мария Костюк поздравила участников.

    «Патриотический форум – еще одно напоминание нам, что 9 Мая – это символ памяти и чести, которую мы обязаны беречь, гордости за дедов и прадедов, наших ребят, которые сейчас защищают страну», – отметила Костюк.

    Торжество украсило выступление военного оркестра и награждение лучших детских духовых коллективов. Для гостей форума организованы мастер-классы, в том числе по сборке мозаики Победы, а также соревнования и шоу дронов на отдельной площадке БПЛА. В областном центре запущен конкурс «Звезда Победы», а на площади имени Ленина состоялся флешмоб по развертыванию Флага России.

    В рамках форума проходит и встреча молодых педагогов ЕАО, направленная на развитие профессиональных компетенций молодых специалистов. И.о. зампреда правительства области Евгений Гузман сообщил о запуске системной поддержки молодых педагогов, новых курсах повышения квалификации и работе над механизмами материального стимулирования.

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    26 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    В Таиланде прошла акция «Диктант Победы» на корвете ВМФ

    В Таиланде прошла акция «Диктант Победы» на корвете ВМФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На борту корвета Тихоокеанского флота России, пришвартованного в порту Саттахип, около 70 человек приняли участие в «Диктанте Победы», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Порядка 70 человек приняли участие в акции «Диктант Победы», прошедшей на борту корвета Тихоокеанского флота ВМФ России «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в порту Саттахип, передает ТАСС. Участники, разделенные на группы, отвечали на тестовые вопросы в кают-кампании, а затем прошли экскурсию по кораблю. К диктанту также присоединились студенты Университета Чулалонгкорна и школы Ват Ратчабопит, изучающие Россию и русский язык.

    Координатор проектов партнерского Русского дома в Паттайе Инесса Эльяшева отметила: «Когда корабли российского военно-морского флота заходят в порт Саттахип, мы стараемся всегда организовать экскурсию вместе с военным атташе и посольством Российской Федерации в Таиланде, чтобы наши соотечественники побывали на территории России, потому что корабли являются ее территорией».

    В акции приняли участие и ученики школы при посольстве России в Бангкоке, а также русской школы «Дипломат» в Паттайе. Кроме того, историческую акцию организовали в провинции Пхукет при поддержке генерального консульства, всего участие приняли свыше 200 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в посольстве России в Вашингтоне прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы», в которой приняли участие дипломаты, школьники и соотечественники.

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    26 апреля 2025, 14:38 • Новости дня
    В Швейцарии впервые прошел исторический «Диктант Победы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Берне состоялась первая международная акция «Диктант Победы», в которой приняли участие 70 человек, включая семьи российских дипломатов.

    Мероприятие прошло на базе российского посольства, сообщает ТАСС. Участникам предложили ответить на 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны, сделав выбор из четырех вариантов. В числе заданий были вопросы о Зое Космодемьянской, дате снятия блокады Ленинграда и маршале Константине Рокоссовском, который был удостоен звания маршала сразу в двух странах – СССР и Польше. В викторине участвовали семьи, и восемь из них набрали максимальное количество баллов.

    Супруга российского посла Елена Гармонина подчеркнула, что основная цель диктанта – передача исторических знаний новым поколениям. Она отметила: «Диктант Победы пишут семьями не ради оценок, а по велению души с гордостью и безмерной благодарностью». Также Гармонина добавила: «Пока дети помнят наше прошлое, они вырастут достойными гражданами нашей великой страны».

    В рамках мероприятия прошли дополнительные акции – «Бессмертный полк», где сотрудники посольства рассказывали о подвигах своих предков, а также выставка диорам «Оружие победы», подготовленная посольской школой. Самые юные участники представили доклады о героях, чьими именами названы улицы в России и Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в посольстве России в Вашингтоне прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы» с участием дипломатов, школьников и соотечественников, а в Таиланде эта акция состоялась на корвете ВМФ.

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    29 апреля 2025, 06:29 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы об убийстве цыган нацистами в Донбассе

    ФСБ рассекретила данные о расстреле 36 цыган нацистами под Донецком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В годы Великой Отечественной войны в окрестностях села Ново-Бахметьево на Донбассе были расстреляны 36 цыган, как установлено в архивных материалах.

    Немецкие каратели и их пособники в годы Великой Отечественной войны расстреляли 36 цыган в районе села Ново-Бахметьево на Донбассе, свидетельствуют рассекреченные архивы, сообщает ТАСС. Документы были обнародованы управлением ФСБ по Донецкой Народной Республике и касаются дела коллаборациониста Александра Динкеля, осужденного советским судом.

    Осенью 1941 года Динкель указал немецкой разведке цыганские дома в опустевшем селе. По его признанию, немцы вывели людей на окраину и расстреляли их. В протоколе допроса Динкель говорил: «После расстрела немцы ходили и достреливали тех, кто еще был живой <…>. Поясняю, что расстрелянных цыган я закопал не сразу после расстрела, а на другой день. Я выкопал большую яму, постаскивал туда трупы и забросал землей».

    Коллаборационист также рассказал, что лично убил одного из цыган, мужчину примерно 25 лет, добив его косой. УФСБ по ДНР опубликовало уникальные видеокадры, снятые оператором КГБ по Донецкой области, на которых запечатлена реконструкция событий 1941 года, а сам Динкель показывает место расстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности рассекретила документы о преступлениях нацистов против мирного населения в Молдавии во время Великой Отечественной войны, в Крыму спецслужбы обнародовали материалы о поимке немецкого генерала Альфреда Йенеке, а ранее ФСБ представила новые данные о зверствах немецких фашистов против жителей Донецка.

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    28 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин призвал Россию быть достойной подвига отцов и дедов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

    Путин заявил о необходимости для страны быть достойной подвига отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    «Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, прадедов и должны быть достойны этого подвига», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил, что никто не сможет исказить или омрачить подвиг советских воинов, освобождавших мир от нацизма.

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    28 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    В Нижнем Новгороде стартовала акция «Синий платочек Победы»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центре культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде стартовала масштабная международная акция «Синий платочек Победы», посвященная 80-летию Победы и подвигу женщин в годы войны.

    Международная акция «Синий платочек Победы» стартовала в Нижнем Новгороде. Открытие прошло в Центре культуры «Рекорд» с поддержкой областного министерства социальной политики. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы и посвящено роли женщин в годы войны и в современности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    На выставке вместо традиционных картин были представлены авторские патриотические платки президента фонда «Русская земля» Анны Даниловой. Экспозиция отразила разнообразие культуры и народных промыслов России. По словам Даниловой, акция «объединяет поколения и национальности в память о подвигах женщин и защитников Родины».

    В рамках открытия прошли концерт и просмотр фильма для 200 гостей, среди которых были ветераны и школьники. Министр культуры региона Наталья Суханова подчеркнула важность знакомства молодежи с героизмом женщин – участниц войны и их вкладом в Победу.

    Участники проекта «Холст Победы» вместе с художницей Кристиной Трубицыной написали слова поддержки военнослужащим в зоне спецоперации. Холст отправят в Донецкую народную республику. В День Победы жители города примут участие во флешмобе под «Майский вальс».

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    28 апреля 2025, 11:25 • Новости дня
    Президент Конго объявил об участии в параде 9 Мая в Москве

    Президент Конго объявил об участии в праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве и рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным.

    Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, передает ТАСС. Глава государства отметил, что собирается принять участие в параде на Красной площади и рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подвести итоги сотрудничества между странами и определить дальнейшие планы.

    В интервью агентству «Африканская инициатива» Сассу-Нгессо подчеркнул историческую значимость 9 Мая не только для России, но и для всех народов, победивших нацизм и фашизм. Президент напомнил, что СССР понес огромные жертвы в борьбе с этими идеологиями и что войска Советского Союза первыми вошли в Берлин, водрузив флаг над Рейхстагом. По его словам, в этой борьбе погибли более 26 млн гражданских и военных из Советского Союза.

    Он также отметил, что африканские народы, ранее угнетенные и порабощенные, особенно ценят этот день. «Поэтому мы с радостью отметим этот день в Москве», – заявил Сассу-Нгессо.

    Кроме того, президент Конго выразил заинтересованность страны во вступлении в объединение БРИКС. По его словам, Республика Конго видит пользу от проектов БРИКС, которые открывают двери для других государств, и готова занять свое место среди участников. Он добавил, что в 2024 году ключевым событием для организации стал саммит в Казани, на котором создана новая категория государств-партнеров.

    Глава государства также сообщил о планах дальнейшего развития сотрудничества с Россией в различных сферах, включая сельское хозяйство, подготовку гражданских кадров и нефтяную отрасль. Сассу-Нгессо рассказал о крупных совместных проектах, таких как строительство нефтепровода между Пуэнт-Нуаром и Браззавилем, а также о помощи России в оснащении и подготовке сотрудников правоохранительных органов Конго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве, президент России пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в столицу, а президент Кубы подтвердил приезд на торжества 9 мая.

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    28 апреля 2025, 19:14 • Новости дня
    Волонтеры Победы начали поздравлять ветеранов по всей России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Волонтеры Победы и партия «Единая Россия» начали поздравлять ветеранов и участников Великой Отечественной войны по всей стране, вручая им первые подарочные наборы и передавая теплые слова благодарности.

    Поздравления стартовали по всей России. Акция охватила Москву, Самару, Тюменскую область, Еврейскую автономную область, Нижегородскую область и другие регионы. Добровольцы совместно с представителями партии «Единая Россия» вручают ветеранам подарочные наборы и выражают слова признательности за вклад в Победу, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    По словам депутата Госдумы Ольги Занко, такие встречи позволяют молодежи перенимать опыт и сохранять память о подвигах фронтовиков: «Традиционно в преддверии 9 Мая "Волонтеры Победы" вместе с партией "Единая Россия" поздравляют фронтовиков по всей стране. Для нас это больше, чем акция – это возможность лично выразить нашу искреннюю благодарность, уважение и заботу каждому Герою, подарившему нам Великую Победу. И особенно важно, что вместе с нами помогает молодежь».

    В Москве волонтеры навестили Николая Имчука, в Самаре – Александра Любимова, в Тюмени – Владимира Лебедева, в Нижнем Новгороде – Николая Шишкина, которому 103 года. В Еврейской автономии для ветеранов прошла встреча «Память Поколений» с участием представителей власти и участников спецоперации.

    К поздравлениям присоединились и местные чиновники. Всего планируется поздравить 7 тыс. участников и ветеранов Великой Отечественной войны, вручив им праздничные подарки и оказав помощь.

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    Почему отложен проект единой валюты БРИКС

    Страны БРИКС решили, что пока не время переходить на единую валюту, но активно обсуждают переход на национальные валюты в торговле. Россия в этом плане достигла впечатляющих результатов: уже 90% расчетов со странами БРИКС проходят не в долларах, а в нацвалютах. Почему для единой валюты БРИКС еще не время, и когда оно настанет? Подробности

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    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    За что Скандинавия выгоняет российских релокантов

    Швеция и Финляндия невольно стали способствовать разоблачению мифов о «тоталитарной России», – и об этом свидетельствует их отношение к российским беглецам-релокантам. Оказалось, что скандинавские чиновники чаще всего не верят заявлениям беглецов о каких-либо угрозах, которые якобы ждут их на родине. И это не единственная причина, по которой местные миграционные службы противоречат постулатам собственной русофобской пропаганды. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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