Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.17 комментариев
Китай поддержал перемирие на Украине на 80-летие Победы
Власти Китая выразили одобрение предложению России о временной приостановке боевых действий на Украине с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге заявил о поддержке инициативы России о прекращении огня на Украине с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.
Дипломат подчеркнул: «Китай поддерживает все усилия, направленные на установление мира, надеется, что стороны продолжат усилия по разрешению кризиса путем диалога и переговоров», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил перемирие на три дня в честь 80-летия Победы, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение Путина, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.