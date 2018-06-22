Ветеран сборной Германии раскрыл секрет успеха сборной России

Бывший игрок сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что успех сборной России на ЧМ-2018 связан с поддержкой фанатов, работой тренера и командным духом, сообщает Bild.

«Я говорил с некоторыми игроками команды. Это командный дух сейчас делает Россию такой сильной», – сказал Кураньи, передает «ИноТВ».

По его словам, российские футболисты «сильно сплотились в тренировочном лагере перед чемпионатом». Немец отметил, что «каждый поддерживает другого, и они получают удовольствие, играя вместе». Кураньи подчеркнул, что резервисты усиленно занимаются и «не вешают нос».

Экс-игрок московского клуба также похвалил работу главного тренера Станислава Черчесова, отметив, что он играет важную роль в успехе команды. «Я хорошо его знаю, потому что в течение года он был моим тренером в московском «Динамо». Это колоссальный тип, который всегда и обо всем говорит очень чётко, не ходит вокруг да около и честно высказывает каждому свое мнение», – сказал бывший футболист.

По его словам, важно, что у сборной России «теперь есть четкий план, который выглядит очень структурированным». Кураньи подчеркнул, что в этом узнается почерк Черчесова.

Кураньи также назвал ключевых для сборной игроков. «Важнейший игрок – Денис Черышев», – считает экс-игрок. По его мнению, российский полузащитник активно идет в атаку, много бегает, ищет возможности для удара по воротам. Ключевым нападающим Кураньи назвал Артема Дзюбу, отметив его роль в удержании мяча и развитии атаки.

В продвижении команды вперед немец выделил полузащитников Александра Головина и Александра Самедова. Кураньи похвалил и 38-летнего защитника Сергея Игнашевича.

Бывший игрок Германии также добавил, что в в 1/8 финала россиян может ждать матч с Испанией или Португалией, а «это уже другой масштаб». При этом он сказал, что высоко оценивает российскую команду и верит в ее успехи. Кураньи подчеркнул, что Россия может поймать кураж и пройти далеко.

«Россия может стать командой-сюрпризом на этом чемпионате мира», – заключил он.

В четверг корреспондент The Telegraph Бен Рамсби написал о поразительных изменениях в результатах сборной России, которая на ЧМ-2018 играет значительно лучше, чем в прошлых играх. При этом он намекнул на то, что такой успех якобы может быть связан с допингом.

Напомним, во вторник сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв команду Египта со счетом 3:1, обеспечив себе выход в плей-офф Мундиаля впервые за 32 года. В первом матче россиянами была разгромлена сборная Саудовской Аравии со счетом 5:0.