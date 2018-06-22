Москалькова придумала, как попасть к Вышинскому

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила украинской коллеге Людмиле Денисовой организовать совместное посещение главы портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, который содержится под стражей в Херсоне.

Москалькова рассказала РИА «Новости», что украинское законодательство позволяет уполномоченному провести вместе с собой в СИЗО без дополнительных согласований любого другого гражданина, в том числе иностранца.

Омбудсмен сказала, что пока не получила разрешение на посещение россиян в СИЗО на Украине, поэтому посетить Вышинского в субботу не получится.

Ранее Татьяна Москалькова и Людмила Денисова согласовали список из 34 лиц для посещения, находящихся под стражей на территории Украины и России.