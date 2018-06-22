ЕК подтвердила вступление в силу ответных мер ЕС на пошлины США

Представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн заявил, что ответные меры ЕС против пошлин США на импорт стали и алюминия вступают в силу с пятницы.

«Меры Евросоюза против США вступают в силу сегодня», – сказал Винтерштайн, передает ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что с пятницы вступают в силу пошлины Евросоюза в 25% на ряд товаров из США.

Напомним, в мае США объявили о введении пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции из ряда стран, включая страны ЕС. В ответ ЕС утвердил меры на список товаров суммарной стоимостью в 2,8 млрд евро.