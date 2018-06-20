ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий

Европейский союз принял ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий, сообщила Еврокомиссия.

«Еврокомиссия утвердила положение о введении мер ЕС по ребалансировке торговли в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Эти меры будут введены в действие 22 июня и будут направлены на список товаров суммарной стоимостью в 2,8 млрд евро», – заявила ЕК, передает ТАСС.

Во вторник стало известно, что Россия присоединится к торговому спору Евросоюза и США в ВТО, разгоревшемуся после введения Вашингтоном тарифов таможенных пошлин на сталь и алюминий.

Тогда же глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что в ближайшее время в ответ на пошлины США на сталь и алюминий в России введут пошлины на ввоз американских товаров, имеющих аналоги на отечественном рынке.