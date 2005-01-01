Путин назначил руководителей подразделений администрации президента

Президент Владимир Путин сделал назначения на различные посты в администрации главы государства.

Так, Путин назначил Андрея Цыбулина начальником управления пресс-службы и информации президента, Андрея Чоботова – начальником управления президента по вопросам противодействия коррупции, Александра Симоненко – начальником экспертного управления президента, Александра Харичева – начальником управления президента по обеспечению деятельности Госсовета.

Кроме того, президент переназначил Александра Смирнова главой управления президента по общественным связям и коммуникациям, сообщила пресс-служба Кремля.

Андрей Ярин стал начальником управления президента по внутренней политике, Михаил Казаринов – заместителем руководителя протокола президента России, Юрий Свиридов – заместителем пресс-секретаря президента.

Начальником управления президента по научно-образовательной политике назначена Инна Биленкина.