Водителей планируют проверять на наличие ОСАГО при помощи камер

С 1 сентября в Москве могут запустить проект, который предполагает использование фото- и видеокамер на дорогах для определения наличия полисов ОСАГО у водителей.

«Мы планируем, чтобы с 1 сентября начали работать камеры фото- и видеофиксации в Москве, рассылая «письма счастья» для тех людей, у которых нет полиса ОСАГО», – сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Во время семинара по страхованию Уфимцев рассказал об инициативе. По его словам, после того как проект будет запущен в Москве, ничто не помешает реализовать его и в других городах. В остальных регионах планируют применять ту же технологию проверки, что и в столице, передает РИА «Новости».

Исполнительный директор РСА считает, что от 2 до 4 млн автомобилистов сейчас ездят без полиса ОСАГО. Приложение для камер, которое в настоящий момент разрабатывается, поможет вычислить нарушителей.

Напомним, что ранее РСА уже начинал переговоры с Москвой о расширении функционала дорожных камер, которые смогли бы фиксировать нарушителей. Изначально предполагалось, что штрафы какое-то время высылаться водителям не будут.