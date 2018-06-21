В аппарате Москальковой заявили об отсутствии разрешения на посещение Украины

Киев пока не дал разрешения на визит уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой на Украину, по этому вопросу продолжаются переговоры, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.

Как заявила в свою очередь уполномоченный Верховной рады Людмила Денисова, президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в страну Татьяне Москальковой для посещения задержанных на Украине россиян, передает РИА «Новости».

«У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать в Украину», – сообщила Денисова..

Также украинский омбудсмен подчеркнула, что лично просила об этом Петра Порошенко, который пошел ей на встречу.

Ранее Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор, в ходе которого Порошенко попросил Путина обеспечить доступ украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к находящемуся в российской колонии кинорежиссеру Олегу Сенцову и другим украинским заключенным.

До этого Москалькова сообщила, что Денисова не смогла посетить Сенцова из-за несоблюдения требуемых процедур. Во вторник Москалькова и Денисова согласовали список из 34 лиц для посещения, находящихся под стражей на территории Украины и России.