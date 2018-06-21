Бывший канцлер Германии Герхард Шредер переизбран председателем совета директоров Роснефти, сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении на сайте Роснефти по итогам годового собрания акционеров говорится, что в четверг был избран новый состав совета директоров из 11 человек. Шредер переизбран председателем, а в состав совета вошли, в частности, Игорь Сечин, министр энергетики Александр Новак, помощник президента Андрей Белоусов, президент BP Роберт Дадли.

Совет директоров компании покинул бывший финансист ExxonMobil Дональд Хамфриз, его сменил председатель правления Marcuard Holding Рудлофф Ханс-Йорг.

В мае сообщалось, что совет директоров Роснефти предложил акционерам утвердить Шредеру в размере 600 тыс. долларов.