Роснефть собралась выдать Шредеру вознаграждение в 600 тыс. долларов

Совет директоров Роснефти предложил акционерам утвердить вознаграждение экс-канцлеру ФРГ, главе совета Герхарду Шредеру в размере 600 тыс. долларов, следует из материалов, подготовленных к годовому собранию акционеров.

Как передает «Интерфакс», на годовом собрании акционерам также предлагается утвердить выплаты в размере 580 тыс. долларов Маттиасу Варнигу и Дональду Хамфризу, 565 тыс. долларов – Олегу Вьюгину, 530 тыс. долларов – Айвану Глазенбергу и Алсуваиди Файзалу.

Напомним, в январе Шредер отказался от вознаграждения в 500 тыс. рублей.

В июне 2017 года президент России Владимир Путин попросил главу Роснефти Игоря Сечина поднять на годовом собрании акционеров компании рассмотреть возможность выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.