Иск «дочки» Siemens по второму делу о турбинах не прошел кассацию

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу российской «дочки» Siemens на отказ ей в иске к структурам Ростеха о возвращении поставленных для строящихся в Крыму электростанций турбин.

ООО «Сименс технологии газовых турбин» просил признать незаконным договор поставки турбин с «Технопромэкспортом» и истребовать четыре газотурбинные установки.

Новое решение суда компания сочла необоснованным, передает РИА «Новости».

В апреле структура Ростеха «Технопромэкспорт» снизила в четыре раза сумму требований к Siemens и двум его российским «дочкам» по иску из-за ситуации с «Интеравтоматикой».