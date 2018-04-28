Структура Ростеха снизила сумму иска к Siemens в четыре раза

Структура Ростеха – АО «ВО «Технопромэкспорт» (АО ТПЭ) – снизила в четыре раза сумму требований к Siemens и двум его российским «дочкам» по иску из-за ситуации с «Интеравтоматикой», заявил предсатвитель истца в Арбитражном суде Москвы.

Как сообщает РИА «Новости», теперь АО ТПЭ, как миноритарный акционер компании «Интеравтоматика», требует взыскать в пользу последней около 46,8 млн рублей и более 1,4 млн евро.

Изначально сума иска заявлялась на 5,4 млн евро и 177,1 млн рублей. Кроме Siemens AG, ответчиками указаны ООО «Сименс» и ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% – российским «Силовым машинам»).

НапомниМ, в декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск одного из подрядчиков строительства ТЭС в Крыму – ЗАО «Интеравтоматика» – к немецкому концерну Siemens о взыскании 177,1 млн рублей. Siemens судится с «Технопромэкпортом» – другим акционером «Интеравтоматики» – по делу о турбинах в Крыму.