«Врачей без границ» уличили в сексе с проститутками в Африке

Сотрудники международной гуманитарной организации «Врачи без границ» во время работы в Африке пользовались услугами местных проституток, сообщает вещательная корпорация «Би-би-си» со ссылкой на свидетельства бывших сотрудниц организации.

Они рассказали, что такая практика была очень широко распространена. По их словам, в некоторых случаях местным жителям предлагалось даже получить медикаменты в обмен на предоставление услуг интимного характера, передает ТАСС.

«Часто можно было видеть мужчин среднего возраста, которые проводят вечеринки с гораздо более молодыми местными девушками. Все это носило сексуальный характер», – рассказала одна из свидетельниц, имя которой «Би-би-си» не раскрывает.

Уточняется, что такие случаи имело место, в частности, в Кении и Либерии.

Ранее Times сообщала, что более 40 гуманитарных организаций, в том числе входящие в ООН, упоминались в подготовленном в 2002 году докладе о случаях получения сексуальных услуг от населения в обмен на предоставление гуманитарной помощи. В числе таких организаций называли «Врачей без границ», Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Всемирную продовольственную программу, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Норвежский совет по делам беженцев и Save the Children («Спасите детей»).