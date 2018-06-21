Бывшего директора иркутского бассейна Рукосуева приговорили за педофилию

Ленинский райсуд Иркутска приговорил бывшего директора бассейна «Спартак» Эдуарда Рукосуева к 23 годам за многократные факты сексуального насилия над детьми.

«Эдуард Рукосуев признан виновным по 69 эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 134 (действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летия) и ст. 135 УК РФ (развратные действия)», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы суда.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Кроме того по месту отбывания наказания Рукосуеву назначено принудительное лечение у психиатра.

Напомним, в апреле Московский суд приговорил 53-летнего актера Мухтара Гусенгаджиева к 22 годам колонии за насилие над несовершеннолетними.