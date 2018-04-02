Российский артист получил 22 года за педофилию

Московский суд приговорил 53-летнего актера цирка и кино Мухтара Гусенгаджиева к 22 годам лишения свободы строгого режима за насилие над несовершеннолетними.

«Следствием и судом установлено, что на протяжении с 2012 по 2015 год Гусенгаджиев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних детей на территории Москвы и других субъектов России. Следствием установлено, что данные преступления он совершал в отношении детей родственников и своих знакомых. Кроме того, обвиняемый знакомился с женщинами с детьми и впоследствии совершал в отношении их детей противоправные действия», – сообщается на сайте московского СК.

Кроме того, в ходе обысков по месту жительства мужчины были обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением маленьких детей.

В рамках расследования были проведены медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-лингвистические экспертизы. Выводы экспертов позволили следствию доказать вину мужчины по всем инкриминируемым ему шести эпизодам насилия.

Гусенгаджиев был признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 132 УК и ст. 242.2 УК (насильственные действия сексуального характера, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). Приговором суда артисту назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

В 2015 году актер Мухтар Гусенгаджиев, известный по сериалу «Последний из Магикян», был задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера по отношению 10-летней девочке.

Мухтар Гусенгаджиев – актер цирка, кино и телевидения. Снимался в таких сериалах как «Последний из Магикян», «Карпов» и другие. Кроме того, он являлся мастером йоги и ведущим специалистом в «Федерация йоги России».