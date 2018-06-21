Салах прокомментировал слухи о конфликте в сборной Египта

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах опроверг информацию о конфликте в команде после поражения от сборной России на ЧМ-2018.

«Все в египетской команде едины, между нами нет никаких разногласий. Мы уважаем друг друга, у нас прекрасные отношения», – написал Салах в Twitter.

Как сообщало ранее издание Egypt Today, Салах отказался играть в матче против сборной Саудовской Аравии из-за конфликта с египетскими футбольными чиновниками, сообщил Sports.ru.

По данным издания, Салах, собравшийся досрочно покинуть турнир, якобы обвинил представителей Египетской футбольной ассоциации в поражении от России (1:3) и был недоволен тем, что в отель команды пригласили бизнесменов, артистов и звезд шоу-бизнеса, которые мешали игрокам готовиться к матчам.

Напомним, в среду, после поражения сборной Египта от команды России на ЧМ-2018, египетский адвокат Амр Абдель Салям подал жалобу на руководство федерации футбола и главу национальной команды и потребовал «проведения объективного расследования всех обстоятельств, приведших к проигрышу, и определения степени ответственности» спортивных руководителей.