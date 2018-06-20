Глава британской спецслужбы предупредил ЕС об угрозах разрыва связей с Лондоном

Глава британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг заявил в Брюсселе о необходимости сохранения тесного сотрудничества спецслужб Британии и стран ЕС после Brexit.

«Этот визит пришелся на важнейший момент: покидая Евросоюз, мы согласовываем договор по безопасности, призванный обеспечить продолжение совместной работы Британии и стран ЕС для обеспечения нашей общей безопасности в будущем», – сказал Флеминг, передает РИА «Новости».

По его словам, ЕС окажется более беззащитным перед лицом враждебных государств, если прекратит связи с Британией. Он напомнил, что британские разведслужбы в прошлом году помогли предотвратить четыре теракта в Европе.



«За последний год мы сыграли критически важную роль в предотвращении терактов в, как минимум, четырех европейских странах», – отметил Флеминг.

Он также сообщил, что секретные материалы, имевшиеся в распоряжении GCHQ, помогли странам ЕС противостоять кибератакам.



При этом Флеминг заявил, что Россия «проявляет вопиющее пренебрежение последствиями своих действий», добавив, что угроза со стороны Москвы якобы возрастает.



«Все эти угрозы носят более сложный и более глобальный характер, и никто не может противостоять им в одиночку. Они требуют общих ресурсов, опыта и, главное, информации, с тем, чтобы мы могли расследовать и предотвращать действия наших врагов», – пояснил Флеминг.

Ранее главный переговорщика по Brexit от ЕС Мишель Барнье пригрозил исключить Британию из ряда соглашений в сфере безопасности. Он заявил, что после Brexit Лондон может лишиться доступа к европейской системе экстрадиции и базам разведданных.