Выведена формула победы сборной России

Британская The Times считает, что полузащитник Денис Черышев и нападающий Артем Дзюба стали главными факторами успешного старта сборной России на чемпионате мира по футболу.

«За шесть дней сборная России превратилась из обеспокоенного хозяина турнира, не совсем уверенного в себе, в душу чемпионата мира. После всех вопросов и сомнений они потрясающе стартовали на чемпионате мира, найдя формулу победы, построенную вокруг Дениса Черышева и Артема Дзюбы», – передает ТАСС текст материала газеты.

При этом издание отмечает, что оба футболиста не попали в стартовый состав команды в матче против Саудовской Аравии, а выйдя на замену забили три мяча на двоих.

«Это просто замечательный поворот в судьбе команды, которая не могла выиграть в последних товарищеских матчах», – написала The Times.

Газета The Independen пишет, что теперь сборная России не будет никого бояться на чемпионате мира.

«Трудно было не посочувствовать Мохаммеду Салаху, но также невозможно было не ощутить воодушевление и дух российской сборной, то, как они проводили молниеносные контратаки и энергично перехватывали мяч. О шести очках и восьми голах на старте россияне едва ли могли мечтать. И хотя впереди предстоят более трудные матчи, они теперь никого бояться не будут», – пишет газета.

Daily Telegraph утверждает, что «советская система гордилась бы такой механической командой».

«Сборная России продемонстрировала изобретательность и видение игры вокруг штрафной площадки. Их усилия и приверженность игре должны быть по достоинству отмечены», – говорится в материале газеты.

Напомним, ранее в среду испанская газета El País написала, что в 1/8 российская команда может встретиться с Испанией или Португалией, но сейчас Россия переживает момент счастья.

Немецкое издание Spiegel Online после победы сборной России над командой Египта во втором туре группового этапа ЧМ-2018 признало, что ошиблось с прогнозом о том, что Россия якобы не выйдет в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу.