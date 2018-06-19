El País: Для россиян сейчас самое время мечтать

В 1/8 российская команда может встретиться с Испанией или Португалией, но сейчас Россия переживает момент счастья, отметила испанская газета El País.

Салах не сделал чуда и Россия продолжила свой безупречный путь на чемпионате мира, отметила El País. Закидав голами Саудовскую Аравию в первой встрече, хозяева разорвали на куски Египет – что началось в первом тайме и превратилось в настоящую катастрофу во втором.

Египет фактически был «укокошен» (despachar), и позволить ему попасть в плей-офф может только чудо, пишут журналисты El País.

А эта сборная России, которая прибыла на свой мундиаль «на цыпочках», практически уже находится в 1/8 финала, подчеркнуло испанское издание. Достижение, которое не давалось ей с 1986 года, когда это еще была сборная Советского Союза.

Кроме того, это первый раз, когда сборная России выиграла две игры на ЧМ, отметила газета El País. И теперь в ее руках первое место в группе, и чтобы удержать его, ей достаточно даже ничьей в матче с Уругваем. И хотя все усложняет тот факт, что в 1/8 российская команда может встретиться с Испанией или Португалией, сейчас Россия переживает момент счастья. Сейчас для россиян самое время мечтать, резюмировало издание.

Напомним, во вторник матч Россия – Египет на «Санкт-Петербург Арене» завершился со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. За Россию забили египтянин Ахмед Фатхи (автогол), Денис Черышев, Артем Дзюба, ответный мяч провел Мохаммед Салах (с пенальти).