Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год

Первое послание Владимира Путина Федеральному собранию в рамках нового президентского срока может быть оглашено как в конце 2018 года, так и уже в следующем году.

Окончательное решение о дате очередного послания президента пока не принято. Мероприятие может пройти до конца 2018 года или уже в следующем, 2019 году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«И то и другое возможно», – сказал он, отвечая на вопрос «Известий» о возможных датах проведения мероприятия.

Напомним, послание за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года. В его рамках президент рассказал о новых российских системах вооружения, в частности о новейших ракетном комплексе «Сармат», гиперзвуковой системе «Кинжал» и системе «Авангард».

Обращение главы государства к Федеральному собранию – ежегодное мероприятие, в ходе которого президент обозначает основные приоритеты внешней и внутренней политики. Первое послание Владимир Путин огласил 8 июля 2000 года. В дальнейшем мероприятия, как правило, проводились в апреле или мае. Однако в 2008 году президент Дмитрий Медведев обратился к Федеральному собранию в ноябре, а в 2011-м – в декабре. Вернувшись на пост президента, Владимир Путин также оглашал их в декабре каждого года.