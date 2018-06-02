Развлекательный центр закрыли после ЧП с детьми в Иркутске

В Иркутске временно приостановили работу научно-развлекательного центра «Гравитация» после того, как дети получили ожоги во время демонстрации химических опытов.

«Деятельность центра приостановлена. Приносим свои извинения», – говорится в сообщении на сайте развлекательного центра.

Напомним, в пятницу в иркутском минздраве сообщили, что несколько детей получили термические ожоги при воспламенении спиртосодержащей жидкости во время проведения опытов в игровой комнате в торговом центре Иркутска «Комсомолл».

Позже стало известно, что в ходе неудачного эксперимента детям пытались показать принцип действия фейерверка.