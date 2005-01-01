Шеф Пентагона высказался о соперничестве с Россией и Китаем

Американский министр обороны Джеймс Мэттис, выступая в Сингапуре на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог», высказался об усилении соперничества с Россией и Китаем.

Он отметил, что конкуренция США с Россией и Китаем резко усилилось. Американский министр выразил надежду на то, что в будущем отношения с Москвой и Пекином можно будет охарактеризовать как «кооперация и сотрудничество».

«Если соперничество будет становиться все более резким, то это то, чего бы мы не хотели», – приводит его слова ТАСС.

Мэттис назвал «очевидным фактом» то, что у России «больше общего с Западной Европой и Соединенными Штатами, чем общего с Китаем».

«Я считаю, что у Китая больше общего с тихоокеанскими державами, Соединенными Штатами и Индией, чем общего с Россией», – добавил он.

Ранее сообщалось, что комитет по вооруженным силам Сената США представил свою версию ежегодного законопроекта по оборонной политике с финансированием в размере 716 миллиардов долларов. Как и коллеги в Палате представителей, Сенат назвал главными угрозами для США и их союзников Россию и Китай.