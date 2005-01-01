Морпехам США запрещено пользоваться беспилотниками из-за Китая

В понедельник пресс-служба корпуса морской пехоты США сообщила, что из Пентагона получен запрет на применение малых беспилотных летательных аппаратов в связи с возможной угрозой в области кибербезопасности.

Месяц назад американское министерство обороны запретило закупать и применять в войсках серийные коммерческие модели беспилотников. В меморандуме, выпущенном заместителем министра обороны США Патриком Шанаханом, говорится, что запрет вызван «уязвимостями беспилотных летательных аппаратов в области кибербезопасности», пишет USNI News.

Командование корпуса морской пехоты направило запрос в министерство о том, чтобы из списка запрещенных были исключены восемь моделей беспилотных аппаратов, необходимых для реализации программы по повышению боевой мощи и эффективности морской пехоты США. Программа подразумевает оснащение каждого отделения пехотных дивизий небольшим квадрокоптером. В войска уже были поставлены 600 единиц из первых заказанных 800, но до тех пор, пока Пентагон не даст «зеленый свет», морпехи вынуждены отказаться от их использования. Под запрет в войсках также попали гражданские смартфоны и планшеты.

В меморандуме не уточняется, что именно вызвало запрет на использование массовых моделей дронов. Однако в прошлом месяце сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи направил министру обороны Джеймсу Мэттису письмо о «потенциальной угрозе безопасности», связанной с продуктами компании DJI (Dajiang Innovation Technology является частной китайской компанией, которая производит в том числе беспилотные летательные аппараты – прим. ВЗГЛЯД), базирующейся в Китае. Мерфи утверждал, что, по данным разведки, DJI использовала свою продукцию, чтобы передавать важные данные об инфраструктуре и деятельности правоохранительных органов китайскому правительству.

Мерфи не указал ни на один конкретный случай утечки информации или взлома со стороны DJI, но заявил о беспокойстве, что киберсистемы иностранного производства могут быть уязвимыми.

«Я призываю как минимум рассмотреть вопрос о прямом запрете в рамках всего министерства обороны на использование беспилотных летательных аппаратов, произведенных за рубежом, до тех пор, пока не будет проведена дальнейшая оценка рисков. Если бы сотни дронов DJI, заказанных американским правительством за последние годы, были произведены в США, мы бы не оказались под угрозой массовой утечки информации», – написал Мерфи.

При этом два года назад DJI уже выпустила заявление о том, что компания не занимается регулярной передачей данных о потребителях и видео, снятого с помощью дронов, китайским властям.