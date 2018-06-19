В Израиле украинец расправился с молдаванином за слово на букву «х»

В Израиле предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве мигранту c Украины Дмитрию Тикляну: он подозревается в убийстве гражданина Молдавии Алексея Гунты, который назвал украинца «хохлом».

Инцидент произошел возле ночного бара на улице Гутман в городе Петах-Тикве 26 мая, передает РИА «Новости».

Молдаванина Алексея Гунту обнаружили лежащим на тротуаре без сознания. Скорая доставила пострадавшего в городскую больницу; через два дня он скончался.

В обвинительном заключении, оглашенном в воскресенье, утверждается, что поводом для конфликта стало слово «хохол», произнесенное Гунтой в адрес Тикляна.

В ответ обвиняемый избил обидчика. Один из ударов оказался настолько сильным, что гражданин Молдавии упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Мужчин пытались разнять прохожие, однако это не увенчалось успехом.

Кроме того, украинца обвиняют в попытке помешать следствию из-за разговоров со свидетелями, в которых Тиклян просил их не давать против него показаний.

Дмитрий Тиклян проживает в Израиле с февраля 2018 года, зарабатывает на жизнь ремонтными работами и считает себя беженцем.