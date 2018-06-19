В России готовы возобновить производство двигателей сверхтяжелой лунной ракеты

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) не видит препятствий к возобновлению производства модернизированных двигателей от советской сверхтяжелой лунной ракеты, рассказали в пресс-службе корпорации.

«В настоящее время на предприятии серийно производятся некоторые узлы и агрегаты для двигателя НК-33. При наличии стабильного спроса возможно возобновление серийного производства», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

Там уточнили, что в данное время двигатели НК-33А поставляются только для использования в ракетах-носителях легкого класса «Союз-2-1в». При этом сами двигатели берутся из запасов, так как являются модернизированными двигателями НК-15, использовавшихся в советской лунной ракете Н-1.



Кроме того, ОДК подтвердила факт переговоров с частной компанией «С7 Космические транспортные системы» о возможности возобновления производства ракетных двигателей НК-33 для использованная в новой ракете.



«Российская компания «С7 Космические транспортные системы» проявила интерес к двигателю НК-33А. ОДК и представители компании обсудили возможность применения двигателей НК-33А и НК-43 в качестве силовых установок первой и второй ступеней новой ракеты-носителя среднего класса», – заявили в пресс-службе ОДК.



В корпорации также считают возможным замену предлагаемых Роскосмосом двигателей РД-171МВ (производства НПО «Энергомаш») в ракете-носителе среднего класса на двигатели НК-33.



«Технологически это возможно. Тяга НК-33 у Земли составляет 154,5 тс. Таким образом, для обеспечения старта ракеты класса «Зенит» (ракета «Союз-5» создается на ее основе) необходимо пять двигателей НК-33 на первой ступени и один НК-43 тягой 179 тс на второй ступени», – рассказали на предприятии.



При этом в ОДК отметили, что в текущем проекте ракеты «Союз-5» двигатели НК-33 не рассматриваются.



Жидкостный ракетный двигатель НК-33 был создан советским конструктором Николаем Кузнецовым для «лунного» космического проекта Н1. Он стал первым в мире в своем классе двигателем, выполненным по замкнутой схеме, работающим на компонентах кислород-керосин, имеющим многоразовый запуск и многократное применение.

Напомним, 30 марта в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) рассказали, что успешный пуск ракеты «Союз-2-1В» с военного космодрома Плесецк обеспечил двигатель НК-33А.