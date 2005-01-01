Госдеп разъяснил позицию США по Украине после слов Трампа о русском Крыме

Представитель Госдепартамента высокого ранга разъяснил позицию США по Украине в связи с появившимися в американских СМИ сообщениями о том, что глава Белого дома Дональд на саммите G7 в Канаде назвал Крым российским.

По словам неназванного представителя Госдепа США, «политика в отношении Крыма остается неизменной», передает ТАСС.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах ее всемирно признанных границ», – заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, добавив, что антироссийские санкции по Крыму будут сняты только после того, как Россия «прекратит оккупацию и вернет Крым Украине».

Напомним, в прошлый четверг появились сообщения о том, что Трамп во время ужина на саммите G7 в Канаде заявил лидерам семерки о том, что Крым является российским, так как жители полуострова говорят на русском языке.

Белый дом не стал опровергать эти сообщения, пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс сослалась на неосведомленность по поводу «частных переговоров» американского лидера.

Между тем, слова Трампа о русском Крыме уже вывели из себя украинских журналистов.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала значение появившихся сообщений о позиции Трампа по Крыму.