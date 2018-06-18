«Яндекс.Такси» предложил способ борьбы с усталыми водителями

В «Яндекс.Такси» предложили конкурентам открыть данные о водителях, чтобы следить за их усталостью.

«Для того, чтобы контролировать, сколько времени совокупно провел за рулем водитель, крупные онлайн-сервисы и диспетчерские службы должны начать обмен данными о выполненных заказах. Только сопоставив такие данные, можно будет сказать, сколько водитель был за рулем, а сколько отдыхал», – сообщила пресс-служба сервиса, передает РИА «Новости».

В компании подчеркнули готовность открыть данные и участвовать в обмене информацией. Также в сервисе рассказали, что усталым водителям не дают брать заказы.

«Наши алгоритмы отключают водителей от заказов «Яндекс.Такси», когда они слишком долго на линии. Однако таксопарки, как правило, сотрудничают не только с нами, но и с другими сервисами заказа поездок», – говорится в сообщении.

Отметим, что подобная идея выдвигается уже не в первый раз. Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков заявлял газете ВЗГЛЯД, что необходимо разработать возможность поставить под контроль рабочий день таксиста, чтобы он не мог подключиться к другой программной платформе, отработав уже одну смену.

Ранее Таганский суд Москвы на два месяца арестовал таксиста Анарбека Уулу Чынгыза, который сбил болельщиков. Ему предъявлено обвинение по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, в субботу, 16 июня, в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали две гражданки Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян. Опубликовано видео ДТП.