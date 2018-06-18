Сбившему пешеходов таксисту предъявили обвинение

Таксисту из Киргизии Анарбеку Уулу Чынгызу, задержанному после наезда на пешеходов в Москве, предъявлено обвинение.

«Анарбеку Уулу Чынгызу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – сказали в Таганском суде, передает ТАСС.

Максимальная санкция по статье предусматривает до двух лет лишения свободы и лишение водительских прав.

Обвиняемый был доставлен полицейскими в Таганский суд, где рассмотрят ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В Таганский суд доставлен Анарбек уулу Чынгыз. Но сам материал в суд еще не поступил», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В воскресенье сообщалось, что таксист из Киргизии Чынгыз Анарбек уулу, наехавший на пешеходов в Москве, оказался спортсменом-бойцом, успешно выступавшим на международных соревнованиях.

Напомним, в результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы пострадали две гражданки Мексики, двое граждан Азербайджана, украинец и двое россиян. Опубликовано видео ДТП.