Россияне стали намного реже просить убежища в ЕС

Европейский офис по предоставлению убежища EASO в понедельник сообщил, что число россиян, которые просят международного убежища в странах Европейского союза, сократилось в полтора раза.

Согласно данным EASO, в 2016 году статус беженца запросили 27 тыс. 800 россиян, а в 2017 году число желающих получить данный статус сократилось до 17 тыс. с небольшим, приводит данные РИА «Новости».

Также офис сообщил, что по Украине этот показатель составил 12 тыс. 600 человек и 10 тыс. 200 человек, соответственно. По Армении – 8 тыс. 500 человек и 7 тыс. 700. А вот количество беженцев из Грузии увеличилось за год с 8 тыс. 800 до 12 тыс. человек.

Всего за 2017 год в ЕС, а также Норвегии и Швейцарии запросили международное убежище 728 тыс. выходцев из третьих стран, что практически вдвое меньше показателя 2016 года – примерно 1 млн 300 тыс. человек.

Повышенный интерес у беженцев вызвали Германия, Италия, Франция, Греция и Испания. А наибольшее количество запросов об убежище поступило из Сирии, Ирака и Афганистана.

Напомним, что в 2017 году Еврокомиссия признала миграцию проблемой на несколько поколений.