Медведев определил функции Миннауки

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручение о положении и полномочиях Министерства науки и высшего образования.

«Нужно организовать его (министерства – прим. ВЗГЛЯД) работу, по сути запустить эту работу… сделать так, чтобы переходный период прошел максимально безболезненно», – приводит его слова РИА «Новости».

Медведев сообщил, что на прошлой неделе говорил об этом с министром.

Кроме того, Медведев подписал распоряжение о назначении четырех заместителей министра науки и высшего образования.

«Минобрнауки будет отвечать за науку и высшее образование, причем в целом, вырабатывать государственную политику в этих сферах. К министерству переходят функции агентства по научным организациям, включая функции по управлению имуществом», – уточнил премьер.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в ведении нового Министерства науки будет вопрос утверждения руководителей научных органов в согласовании с президиумом РАН.

Напомним, согласно суперуказу президента Владимира Путина от 7 мая, кабмину предстоит разработать национальный проект в сфере науки. Кабмину поручено к 2024 году обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, ведущих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала этот пункт суперуказа.

15 мая Путин подписал указ о структуре нового правительства России. Указом, в частности, Минобрнауки, как и предлагал премьер Дмитрий Медведев, преобразуется в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.