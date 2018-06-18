ФСИН сообщила о смерти осужденного основателя Мособлбанка

УФСИН по Рязанской области подтвердило факт смерти отбывавшего наказание основателя Мособлбанка Анджея Мальчевского, о чем ранее сообщали СМИ.

Как передает ТАСС, в среду, 13 июня, осужденный Мальчевский обратился в медицинскую часть исправительного учреждения с жалобами на плохое самочувствие.

«При осмотре следов насилия или отравления обнаружено не было», – сообщили в рязанском УФСИН.

Также отмечается, что «в тот же день в срочном порядке осужденный Мальчевский был госпитализирован в Рязанскую областную клиническую больницу», но «состояние больного не улучшилось», 16 июня он скончался.

Напомним, в мае 2015 года из направленного в Измайловский суд уголовного дела в отношении экс-председателя правления Мособлбанка Виктора Янина, которого вскоре осудили на шесть лет колонии, было выделено дело о мошенническом присвоении 70 млрд рублей из Мособлбанка. Его фигурантами стали основатель банка Анджей Мальчевский, его сын – бывший президент банковского холдинга ОАО «РФК» Александр Мальчевский, бывший первый заместитель председателя правления Мособлбанка Дмитрий Васильев и бывший заместитель председателя правления банка Юлия Зедина.

В конце апреля 2016 года Анджей Мальчевский был приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей.