Роскосмос назвал дату и время старта «Прогресса МС-09»

Космический грузовик «Прогресс» отправится к Международной космической станции 10 июля в 00.51 мск, сообщили в Роскосмосе.

«10 июля с пусковой установки 6-й площадки 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-09», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

«Прогресс» доставит на борт станции топливо, продукты, воду и другие грузы.



Напомним, 23 марта пилотируемый корабль «Союз МС-08» с экипажем из трех человек пристыковался к МКС в автоматическом режиме.

В начале июня сообщалось, что актуальный график пусков по пилотируемой программе предусматривает старт 10 июля грузового корабля «Прогресс МC-09».