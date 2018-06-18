Зять короля Испании пришел отбывать наказание в женскую тюрьму

Супруг инфанты Кристины, сестры короля Испании Филиппа VI Иньяки Урдангарин прибыл тюрьму провинции Авила для отбывания наказания, сообщили в генеральном секретариате пенитенциарных учреждений.

Зять короля Испании приехал в Мадрид из Женевы в воскресенье ночью. Ранее верховный суд (ВС) Испании приговорил его к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы за «растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей», передает ТАСС.

Власти страны дали ему пять дней, чтобы добровольно приехать в любую тюрьму, в которой он будет отбывать наказание.

Урдангарин из более чем 80 тюрем в стране выбрал«Бриева» в городе Авила в 100 километрах от испанской столицы. Согласно газете Confidencial, «Бриева» является женской тюрьмой с отдельным корпусом на пять камер, двором, столовой и камерами для свиданий. Урдангарину придется отбывать наказание в специальном модуле для мужчин, передает РИА «Новости».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 25 февраля 2012 года начался суд над зятем короля Хуана Карлоса, 44-летним герцогом Иньяки Урдангарином, который подозревается в причастности к отмыванию денег и нецелевом использовании средств.

В рамках процесса в отношении Урдангарина планировалось рассмотреть вопрос о возможном нецелевом использовании средств из общественного фонда, которым он управлял. По некоторым данным, он со своим партнером Диего Торресом в период с 2004 по 2006 годы он растратили 6 млн евро, при этом часть этих денег осела в компаниях, которыми руководил герцог.

Напомним, в марте 2013 года после коррупционного скандала, разразившегося вокруг зятя короля Испании Хуана Карлоса I – герцога Пальма-де-Майоркского Иньяки Урдангарине, сайт королевской семьи убрал всю информацию о родственнике монарха.