Футболисту сборной Сербии за гол подарили «Ниву»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров вручил сертификат на автомобиль Lada сербскому защитнику Александару Коларову, забившему единственный гол в матче со сборной Коста-Рики.

«Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы решили, что будет вручен приз футболисту, который забьет первый гол на нашем стадионе «Самара-арена» в рамках чемпионата мира», – передает «Р-Спорт» слова Азарова.

В итоге первый гол на новом стадионе в Самаре забил игрок сборной Сербии Александар Коларов, который и получил автомобиль. Как рассказал Азаров, сборная Сербии восприняла подарок с воодушевлением.

Напомним, 17 июня в Самаре сербская сборная одержала победу над командой Коста-Рики со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.