ВЦИОМ оценил интерес россиян к ЧМ-2018

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18 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:40  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Американцы потеряли смысл жизни

Фото: Randall Hill/Reuters
Каждые 13 минут добровольно уходит из жизни один гражданин США. Эпидемия самоубийств захлестнула и бедных, и богатых, и знаменитостей, и тихих провинциалов, но основные жертвы – белые мужчины. Столь же пугающие показатели были зафиксированы только во времена Великой депрессии. Но что кроется за ситуацией, которую все чаще называют национальной катастрофой? Подробности...
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Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному

В центре Москвы несколько человек пострадали по вине водителя такси, который уснул за рулемФото: twitter.com/gucodd
Причиной наезда таксиста-мигранта на пешеходов в центре Москвы, в том числе на иностранных болельщиков, судя по всему, был не теракт и не опьянение водителя, а банальный недосып. По словам специалистов, существующая система работы перевозчиков провоцирует такие инциденты, но в дальнейшем их можно избежать – и рецепт известен. Подробности...
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Меня давно оскорбляет понятие «возраст дожития»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в 60 лет – совсем не те, какими были их родители в 60. Их сложно назвать дедушками – это крепкие, активные мужчины. Кстати, во всем мире, в том числе и в России, возраст сексуальной активности резко сдвинулся вверх. Подробности...
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Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится

Захар Прилепин, писатель
Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...
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Как сделать русский языком глобального общения

Антон Крылов, журналист
Нежелание и неспособность человечества говорить на одном языке вообще очень сложно объяснить чем-то еще, кроме Божественного промысла. Про Вавилонскую башню ведь все помнят? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          ВЦИОМ оценил интерес россиян к ЧМ-2018

             18 июня 2018, 08:19
          Фото: Илья Питалев/РИА Новости
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Интерес россиян к ЧМ-2018 после первой победной игры команды Станислава Черчесова вырос, почти две трети граждан после матча открытия высказали намерение смотреть трансляции игр ЧМ-2018, следует из материалов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

          «После открытия чемпионата мира по футболу-2018 интерес россиян к просмотру трансляций вырос: если до открытия собирались смотреть матчи 52% опрошенных, то после первой игры нашей сборной эта доля выросла до 64%», передает РИА «Новости» материалы опроса.

          По данным социологов, 35% опрошенных собираются смотреть только матчи с участием сборной России, а 29% собираются регулярно смотреть футбольные трансляции.

          По данным ВЦИОМ, церемонию открытия нынешнего чемпионата целиком или частично посмотрели 40% опрошенных. При этом 27% – отметили ее красочность и зрелищность, а 12% запомнили речь президента Владимира Путина. Выступление Робби Уильямса запомнилось 8% опрошенных.

          «За первой игрой нашей сборной и Саудовской Аравии следили 55% опрошенных», – говорится в материалах опроса.

          По данным опроса, 58% респондентов с самого начала верили в победу россиян в первом матче, еще 17% надеялись, но не верили, а 10% на успех российских игроков вовсе не надеялись..

          Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 июня 2018 года среди 1 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2%.

          Напомним, 8 июня ВЦИОМ сообщал, что каждый десятый россиянин (11%) ждет победы российских футболистов на чемпионате мира, но чаще потенциальными победителями первенства планеты называют команды Бразилии и Германии.


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