ВЦИОМ оценил интерес россиян к ЧМ-2018

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НОВОСТЬ ЧАСА:Микроавтобус врезался в толпу пешеходов в Нидерландах
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин
План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале
Говорухин, которого мы потеряли
Американцы потеряли смысл жизни
Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному
Меня давно оскорбляет понятие «возраст дожития»
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в 60 лет – совсем не те, какими были их родители в 60. Их сложно назвать дедушками – это крепкие, активные мужчины. Кстати, во всем мире, в том числе и в России, возраст сексуальной активности резко сдвинулся вверх. Подробности...
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Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится
Захар Прилепин, писатель
Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...
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Как сделать русский языком глобального общения
Антон Крылов, журналист
Нежелание и неспособность человечества говорить на одном языке вообще очень сложно объяснить чем-то еще, кроме Божественного промысла. Про Вавилонскую башню ведь все помнят? Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия
Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида ГарифуллинаПодробности...
Умер Станислав Говорухин
Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»Подробности...
Россия красочно отметила свой день
Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мираПодробности...
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