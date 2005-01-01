ВЦИОМ оценил интерес россиян к ЧМ-2018

Интерес россиян к ЧМ-2018 после первой победной игры команды Станислава Черчесова вырос, почти две трети граждан после матча открытия высказали намерение смотреть трансляции игр ЧМ-2018, следует из материалов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«После открытия чемпионата мира по футболу-2018 интерес россиян к просмотру трансляций вырос: если до открытия собирались смотреть матчи 52% опрошенных, то после первой игры нашей сборной эта доля выросла до 64%», – передает РИА «Новости» материалы опроса.

По данным социологов, 35% опрошенных собираются смотреть только матчи с участием сборной России, а 29% собираются регулярно смотреть футбольные трансляции.



По данным ВЦИОМ, церемонию открытия нынешнего чемпионата целиком или частично посмотрели 40% опрошенных. При этом 27% – отметили ее красочность и зрелищность, а 12% запомнили речь президента Владимира Путина. Выступление Робби Уильямса запомнилось 8% опрошенных.

«За первой игрой нашей сборной и Саудовской Аравии следили 55% опрошенных», – говорится в материалах опроса.



По данным опроса, 58% респондентов с самого начала верили в победу россиян в первом матче, еще 17% надеялись, но не верили, а 10% на успех российских игроков вовсе не надеялись..



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 16 июня 2018 года среди 1 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2%.

Напомним, 8 июня ВЦИОМ сообщал, что каждый десятый россиянин (11%) ждет победы российских футболистов на чемпионате мира, но чаще потенциальными победителями первенства планеты называют команды Бразилии и Германии.