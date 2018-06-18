В результате землетрясения в Японии пострадали более 200 человек

Свыше 200 человек пострадали во время землетрясения магнитудой 6,1 на юго-западе Хонсю, сообщили СМИ.

Кроме того, подтверждена гибель трех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на NHK.

Напомним, в результате землетрясения погибла девятилетняя девочка.