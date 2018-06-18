Жертвой сильного землетрясения в Японии стал ребенок

В результате землетрясения магнитудой 6,1 на юго-западе Хонсю погибла девятилетняя девочка, сообщают СМИ.

Девочку раздавило обломками стены, которая рухнула на территории школы в городе Такацуки, передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Полиция Японии подтвердила гибель трех человек, передает РИА «Новости».

Более 40 человек пострадали.

Около 170 тыс. квартир и домов остались без электричества, 100 тыс. – без газа, в Такацуки поврежден водопровод, движение поездов в районе землетрясения почти прекратилось, остановлено метро в городе Осака. При этом аэропорты уже возобновили работу.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака.