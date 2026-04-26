Посетители кафе в Стамбуле приняли звук аудиосистемы за землетрясение

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в субботу вечером, когда игравшие в настольную игру мужчины внезапно ощутили тряску и бросились к выходу, создав пробку в дверях, передает РИА «Новости». Причиной переполоха оказался автомобиль с мощной аудиосистемой, от звука которой начали дрожать стекла.

«Мы сидели в кафе, внезапно здание начало шататься, стекла тряслись, еще чуть-чуть – и они разбились бы. Все решили, что это землетрясение, я выбежал одним из первых», – рассказал посетитель заведения Орхан Кескин. По его словам, из-за паники одного из клиентов со стола даже упали стаканы.

Страх местных жителей перед подземными толчками обоснован: 23 апреля 2025 года в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, в результате которого пострадали 236 человек. Ученые регулярно предупреждают о риске масштабного катаклизма магнитудой выше семи в районе Стамбула.

По оценкам городских властей, мощное землетрясение может привести к обрушению не менее 90 тыс. зданий, а около 4,5 млн граждан потребуется временное жилье. Страховые компании прогнозируют ущерб от возможной стихии на сумму более 325 млрд долларов.

Из-за страха перед последствиями подземных толчков более 150 человек получили различные травмы.

Турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан спрогнозировал разрушительное сейсмическое событие магнитудой до 7,2 в период между 2045 и 2075 годами.