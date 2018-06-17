Названа причина страха Киева перед «Северным потоком – 2»

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал заявление заместителя председателя Верховной рады Украины Оксаны Сыроед, которая назвала проект газопровода «Северный поток – 2» «оружием» России.

«Они (украинские власти – прим. ВЗГЛЯД) опасаются потерять не просто денежный поток, связанный с транзитом газа через Украину, но и рычаг для влияния, для шантажа Европы нарушением транзита через свою территорию», – сказал Завальный RT.

Он отметил, что любая страна, обеспечивая безопасность энергоресурсов, увеличивает количество поставщиков и маршрутов доставки. «То же самое делают ЕС и Россия – это диверсификация экспортных каналов и коридоров», – указал он.

Завальный напомнил, что на протяжении 25 лет Россия пользовалась одним каналом поставки газа в Европу – через Украину, и при этом испытывала постоянные проблемы с отказом Киева платить за газ, возникали проблемы с транзитом. Он уверен, что в Европе это прекрасно понимают.

«Безопасность и надежность поставок определяют «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», – заключил Завальный.

Ранее в воскресенье Сыроед заявила, что «Северный поток – 2» – это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин.

В конце мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что Киеву не следует критиковать Берлин за участие в «Северном потоке – 2».