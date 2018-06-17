Западные СМИ признали попытки изолировать Россию наивными

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17 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
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Почему Латвия боится обнародования архивов КГБ

В отличие от Литвы, архив КГБ в Латвии сохранился. Но контрразведка боится его обнародоватьФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии прекратила работу так называемая Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР, порекомендовав опубликовать предмет своего исследования – архивы, содержащие списки сотрудников и агентуры. Однако руководство страны не спешит этого делать. Почему? И что за материалы изучала эта комиссия в течение двадцати лет?  Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Меня давно оскорбляет понятие «возраст дожития»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в 60 лет – совсем не те, какими были их родители в 60. Их сложно назвать дедушками – это крепкие, активные мужчины. Кстати, во всем мире, в том числе и в России, возраст сексуальной активности резко сдвинулся вверх. Подробности...
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Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится

Захар Прилепин, писатель
Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...
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Как сделать русский языком глобального общения

Антон Крылов, журналист
Нежелание и неспособность человечества говорить на одном языке вообще очень сложно объяснить чем-то еще, кроме Божественного промысла. Про Вавилонскую башню ведь все помнят? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Западные СМИ признали попытки изолировать Россию наивными

          17 июня 2018, 13:34

          Текст: Ольга Никитина

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          Экономика России остается довольной сильной, устойчивой и стратегически важной, несмотря на низкий уровень отношений с Западом, пишет The Daily Telegraph.

          Автор статьи, экономист Лиам Холлиган, пишет, что на фоне обвинений в якобы отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Россия превратилась в «изгоя на международной арене», однако уже через пару недель российский лидер Владимир Путин на глазах у всего мира передаст кубок ЧМ-2018 команде-победительнице.

          Ситуация вокруг Украины, участие России в сирийском конфликте, обвинения во «вмешательстве» в иностранные выборы заметно охладили отношения Москвы с остальным миром. Это и стало причиной того, что Запад стал списывать со счетов российскую экономику как «слабую», передает ИноТВ текст статьи Daily Telegraph.

          На самом же деле дела обстоят чуть сложнее, отмечает автор. Он обращает внимание на то, что с момента избрания Путина главой российского государства в 2000 году и по 2013 год экономика России активно росла, даже несмотря на финансовый кризис, охвативший весь мир. Это, по словам автора, и стало причиной столь высокой популярности Путина в России.

          Рост российской экономики в этот период был во многом связан с ростом цен на нефть, но при этом в стране активно развивались инфраструктура и промышленность. Кроме того, значительная часть средств, вырученных с продажи нефти, направлялась на погашение долга или откладывалась на будущее.

          Сейчас Россия обладает впечатляющим запасом валютных резервов, а государственный долг страны составляет всего 11% ВВП, говорится в статье. Не обошлось и без ошибок, пишет автор, причисляя к ним высокую степень зависимости от энергетического сектора, на который приходится 40% государственного дохода.

          Тем не менее, после заметной стагнации российской экономики в 2014 и 2015 годах в связи с санкциями и падением цен на нефть, она вновь показывает значительный рост. Санкции привели к «локализации» экономики, Россия стала больше внимания уделять промышленности и сельскому хозяйству, устанавливать более тесные связи с Китаем. Санкции не сумели остановить приток европейских инвестиций в Россию и не предотвратили рост экспорта российского газа в Европу.

          Несмотря на то, что отношения с Западом находятся на низком уровне, экономика России остается довольной сильной, устойчивой и стратегически важной, и наивно было бы полагать, что страну можно экономически изолировать, заключает The Daily Telegraph.

          Американский телеканал CNBC ранее отмечал, что санкции в отношении России вызывают все больше недовольства в странах Евросоюза, в деловом сообществе их считают нецелесообразными.

          Во время прямой линии Владимир Путин объяснял, как и когда закончится санкционное давление на Россию.


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