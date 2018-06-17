Западные СМИ признали попытки изолировать Россию наивными

Экономика России остается довольной сильной, устойчивой и стратегически важной, несмотря на низкий уровень отношений с Западом, пишет The Daily Telegraph.

Автор статьи, экономист Лиам Холлиган, пишет, что на фоне обвинений в якобы отравлении Сергея и Юлии Скрипалей Россия превратилась в «изгоя на международной арене», однако уже через пару недель российский лидер Владимир Путин на глазах у всего мира передаст кубок ЧМ-2018 команде-победительнице.

Ситуация вокруг Украины, участие России в сирийском конфликте, обвинения во «вмешательстве» в иностранные выборы заметно охладили отношения Москвы с остальным миром. Это и стало причиной того, что Запад стал списывать со счетов российскую экономику как «слабую», передает ИноТВ текст статьи Daily Telegraph.

На самом же деле дела обстоят чуть сложнее, отмечает автор. Он обращает внимание на то, что с момента избрания Путина главой российского государства в 2000 году и по 2013 год экономика России активно росла, даже несмотря на финансовый кризис, охвативший весь мир. Это, по словам автора, и стало причиной столь высокой популярности Путина в России.

Рост российской экономики в этот период был во многом связан с ростом цен на нефть, но при этом в стране активно развивались инфраструктура и промышленность. Кроме того, значительная часть средств, вырученных с продажи нефти, направлялась на погашение долга или откладывалась на будущее.

Сейчас Россия обладает впечатляющим запасом валютных резервов, а государственный долг страны составляет всего 11% ВВП, говорится в статье. Не обошлось и без ошибок, пишет автор, причисляя к ним высокую степень зависимости от энергетического сектора, на который приходится 40% государственного дохода.

Тем не менее, после заметной стагнации российской экономики в 2014 и 2015 годах в связи с санкциями и падением цен на нефть, она вновь показывает значительный рост. Санкции привели к «локализации» экономики, Россия стала больше внимания уделять промышленности и сельскому хозяйству, устанавливать более тесные связи с Китаем. Санкции не сумели остановить приток европейских инвестиций в Россию и не предотвратили рост экспорта российского газа в Европу.

Несмотря на то, что отношения с Западом находятся на низком уровне, экономика России остается довольной сильной, устойчивой и стратегически важной, и наивно было бы полагать, что страну можно экономически изолировать, заключает The Daily Telegraph.

Американский телеканал CNBC ранее отмечал, что санкции в отношении России вызывают все больше недовольства в странах Евросоюза, в деловом сообществе их считают нецелесообразными.

Во время прямой линии Владимир Путин объяснял, как и когда закончится санкционное давление на Россию.