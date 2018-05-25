В США заметили рост недовольства европейского бизнеса санкциями против России

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25 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:13  |  vz.ru
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Для снятия претензий с Газпрома Европа выбрала особый момент

Европа больше не видит в Газпроме монополистаФото: Александр Рюмин/ТАСС
Антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, наконец-то закрыто. Российской компании угрожали гигантские, миллиардные штрафы, и вот теперь это позади. Почему ЕК сделала такой подарок России именно сейчас и что за это потребуется от Газпрома? Подробности...
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Почему Трамп испугался встречаться с Ким Чен Ыном

В прошлом месяце госсекретарь США Майкл Помпео уже второй раз в этом году встречался в Пхеньяне с Ким Чен ЫномФото: KCNA/Global Look Press
Самый ожидаемый саммит этого года не состоится – Дональд Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном. Срыв переговоров по самой разогретой за последний год теме – корейской ракетно-ядерной программе – не означает перехода к военному решению проблемы. Просто президент США исчерпал возможности для блефа и пиара на этом направлении, а устраивать встречу на равных ему категорически не хотелось. Подробности...
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В чем сложность и уникальность залпового пуска ракет «Булава»

Подлодка «Юрий Долгорукий» успешно запустила сразу четыре МБР «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на КамчаткеФото: кадр из видео
ВМФ России успешно провел залповый пуск четырех ракет «Булава» с РПКСН «Юрий Долгорукий». Эта операция напоминает уникальные испытания, проводившиеся еще во времена позднего СССР и не превзойденные до сих пор ни в России, ни за ее пределами. В чем сложность залпового пуска и какова цель таких испытаний? Подробности...
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Россия выводит из игры символ американской военной мощи

Сначала «Томагавкам» удалось стать символом американской мощи, а затем – слабостиФото: U.S. Navy/Global Look Press
Легендарные крылатые ракеты «Томагавк», которыми США успели обстрелять множество стран мира, больше не удовлетворяют требованиям Пентагона. Принято решение уже в ближайшие годы отказаться от них в пользу более совершенных аналогов. Отправить «Томагавки» на пенсию решено в том числе по вине российских средств ПВО. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Почему кириллицу столь отчаянно ненавидят

Егор Холмогоров, Публицист
Наша кириллическая азбука – это декларация нашей цивилизационной независимости, тот волшебный барьер, который ограждает святыню русской речи от растворения в глобальном «пиджин-инглише». Подробности...
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Мир наблюдает крушение западной схемы формирования элиты

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мир – не Россия, а именно весь мир – столкнулся с огромной проблемой: полномасштабным кризисом всех привычных элитарных систем. Перестало или у нас на глазах перестает работать все то, на чем стояла политическая сфера планеты. Подробности...
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400 лет назад началась война, подтолкнувшая Россию на путь европеизации

Антон Любич, экономист
23 мая 1618 года свершилось событие, по которому проводят водораздел между Средневековьем и Новым временем. Началась Тридцатилетняя война, в которой поучаствовали все европейские государства, не исключая и Россию. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          В США заметили рост недовольства европейского бизнеса санкциями против России

          25 мая 2018, 08:50

          Текст: Ольга Никитина

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          Санкции в отношении России вызывают все больше недовольства в странах Евросоюза, в деловом сообществе их считают нецелесообразными, говорится в статье на сайте американского телеканала CNBC.

          «Убежденность в том, что санкции в отношении России больше не работают, растет в частях европейского бизнес-сообщества, в том числе в Италии, Франции и Германии», – передает ТАСС текст статьи.

          Отмечается, что экономики этих стран пострадали от ответных санкций России, в частности, от запрета на импорт некоторой сельхозпродукции из ЕС.

          После введения американской стороной дополнительных санкций против России в апреле в Европе усилилось давление с целью ослабления санкций, говорится в статье. Дополнительным фактором стало намерение США применять вторичные санкции, которые могут распространяться на «лица и организации в третьих странах, которые ведут дела с россиянами», считает CNBC.

          Так, глава французской компании Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметил, что антироссийские санкции являются неэффективными. По его словам, исторические экономические отношения между Россией и Европой «предшествовали санкциям», которые не помогают, а напротив «все усложняют». Предприниматель добавил, что «Франция в течение многих лет была крупнейшим инвестором в России».

          Между тем, как сообщала Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа собирается требовать от европейских союзников Вашингтона более жестких санкций против России. Американские дипломаты описали, как собираются мешать России «воспользоваться любым просветом в отношениях».


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