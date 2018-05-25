В США заметили рост недовольства европейского бизнеса санкциями против России

Санкции в отношении России вызывают все больше недовольства в странах Евросоюза, в деловом сообществе их считают нецелесообразными, говорится в статье на сайте американского телеканала CNBC.

«Убежденность в том, что санкции в отношении России больше не работают, растет в частях европейского бизнес-сообщества, в том числе в Италии, Франции и Германии», – передает ТАСС текст статьи.

Отмечается, что экономики этих стран пострадали от ответных санкций России, в частности, от запрета на импорт некоторой сельхозпродукции из ЕС.

После введения американской стороной дополнительных санкций против России в апреле в Европе усилилось давление с целью ослабления санкций, говорится в статье. Дополнительным фактором стало намерение США применять вторичные санкции, которые могут распространяться на «лица и организации в третьих странах, которые ведут дела с россиянами», считает CNBC.

Так, глава французской компании Schneider Electric Жан-Паскаль Трикуар, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), отметил, что антироссийские санкции являются неэффективными. По его словам, исторические экономические отношения между Россией и Европой «предшествовали санкциям», которые не помогают, а напротив «все усложняют». Предприниматель добавил, что «Франция в течение многих лет была крупнейшим инвестором в России».

Между тем, как сообщала Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа собирается требовать от европейских союзников Вашингтона более жестких санкций против России. Американские дипломаты описали, как собираются мешать России «воспользоваться любым просветом в отношениях».