СМИ: США требуют от Европы «добровольной сдачи»

Администрация президента США Дональда Трампа собирается требовать от европейских союзников Вашингтона более жестких санкций против России, пишет Financial Times. Американские дипломаты описали, как собираются мешать России «воспользоваться любым просветом в отношениях».

Представители Белого дома отмечают, что Европа мешает США пресекать попытки России «подрывать устои западных демократий» с помощью кампаний по дезинформации и кибератак.

«Мы должны работать с нашими европейскими партнерами, чтобы принимать больше мер против враждебных шагов России и чтобы не дать ей воспользоваться любым просветом в отношениях», – заявил один из дипломатов, передает РИА «Новости».

Сотрудники Госдепартамента встретятся с коллегами из Европы в Брюсселе на этой неделе, чтобы обозначить свою позицию. Американская дипломатия опасается, что Россия попытается использовать в своих интересах раскол между США и Европой в ситуации с иранской ядерной сделкой.

При этом в Европе вряд ли будут впечатлены недостаточно высоким уровнем делегации, отметил источник в Конгрессе. По мнению европейских дипломатов, страны ЕС сейчас не готовы поддержать подход США по отношению к России. «Прямо сейчас я не вижу потенциала», – заявил источник. По его словам, у государств Евросоюза нет единого мнения по этому вопросу.

Другой собеседник заявил, что США ждут от Европы «добровольной сдачи». «Вы, ребята, в конце концов, присоединитесь к нам. Наши ресурсы и решительность изменят ваш курс», – сказал источник.

В свою очередь, некоторые дипломаты уверены, что новое итальянское правительство, в котором есть и представители партии «Лига», выступающей против антироссийских санкций, снизит вероятность принятия более жестких мер в отношении Москвы.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон планирует ввести в отношении России намного больше односторонних санкций, чем введено сейчас. Кроме того, глава МИД Великобритании Бориса Джонсона рассказал российским пранкерам о вариантах новых санкций против российских олигархов.