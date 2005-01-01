Путин объяснил, как и когда закончится санкционное давление на Россию

Бесконечные обвинения со стороны Запада это такой же способ сдерживания России, как и санкции, сказал российский президент Владимир Путин во время прямой линии.

«Они видят в России угрозу. Видят, что Россия становится для них конкурентом... Мне представляется, что это очень ошибочная политика. Нужно не сдерживать кого бы то ни было, в том числе и Россию, а наладить конструктивное взаимодействие», – сказал Путин, передает ТАСС.

Путин затруднился назвать конкретные сроки прекращения санкционного давления, но назвал условия. «Очевидно что мы должны защищать свои интересы в сфере экономики, безопасности. Мы это делали и будем делать. Мы всегда ищем компромиссы. Давление закончится, когда партнеры убедятся, что их методы неэффективны и вредны для всех, и придется с этим считаться», – сказал президент.

В ответ на вопрос о возможном начале третьей мировой войны президент процитировал Эйнштейна: «Я не знаю какими средствами будет вестись третья мировая, но четвертая – будет вестись с помощью камней и палок».

По его словам, чтобы избежать войны, нужно сдерживаться от опасных действий на международной арене. «Глобальных конфликтов со Второй мировой не было, потому что в мире между ведущими военными державами был установлен паритет, и страх взаимного уничтожения сдерживал всегда и заставлял уважать друг друга», – напомнил он.

Путин выразил надежду, что в мире начнут понимать необходимость диалога с Россией, передает РИА «Новости». «Пора сесть за стол переговоров и выработать схемы европейской безопасности, адекватные реалиям сегодняшнего дня», – заметил президент.