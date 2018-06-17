Порошенко собрался запустить антикоррупционный суд на Украине к концу 2018 года

Украинский президент Петр Порошенко обещал сделать «все возможное», чтобы к концу 2018 года создать в стране антикоррупционный суд.

Он намерен добиться того, чтобы суд был создан «до начала президентской кампании», к этому времени Порошенко хочет «сформировать суд и запустить», сообщается на сайте президента Украины.

При этом Порошенко не уверен, что его поддержит «украинский политикум», но выразил уверенность, что получит поддержку народа и «партнеров» Украины.

Порошенко заявил, что будет «очень решительно наводить порядок и обеспечивать скорейшее создание суда».

Напомним, представители партий «Народный фронт» и «Самопомощь» заявили, что украинский закон об антикоррупционном суде, вступающий в силу в четверг, является попыткой обмануть Международный валютный фонд.